涉偽造報價單呃救世軍14萬元　物流公司東主串謀詐騙罪成

物流公司經營者於救世軍的「循環再用計劃」招標時，提交3間由其操控的公司發出之運輸服務訂單報價單，以騙取救世軍授予共逾14萬港元服務訂單。他事後被廉政公署起訴一項串謀詐騙罪，並否認控罪受審，今日（28日）於九龍城法院被裁判官莫子聰裁定罪成。裁判官把案件押後至3月21日判刑，以待索取被告的社會服務令報告，期間被告續准保釋。

53歲被告畢偉倫，為路明物流(香港)有限公司營運者。控罪指，被告涉嫌於或約於2019年3月1日，與路明物流僱員及其他人士一同串謀欺詐救世軍，不誠實地偽稱路明物流及另外2間公司就有關運輸服務所提交的報價單，均是確實具競爭性，以及是由每一間公司各自獨立地擬備。

裁判官裁決指，案發時救世軍港澳軍區有一項「循環再用計劃」，將公眾捐贈的衣物及物資分發到其店舖售賣。當時救世軍就該計劃的運輸服務接獲3份報價單，分別由路明物流及上述2間公司提交。雖然被告承認有份經營該3間公司，但是辯稱沒有參與任何一間公司的投標計劃，因為報價都是放權任由各公司的員工自行決定。

裁判官續指，被告自辯的說法不合情理，他的下屬並非公司合夥人，不可能在提出報價時不諮詢被告。考慮被告於廉署會面時，訛稱2間公司是由其親友所經營，以圖掩飾自己才是上述2間公司的經營者；3間公司關係密切，例如共用登記地址及聯絡電話。因此裁定被告在報價過程中，刻意不公開與該3間公司的關係，使救世軍未能獲得更具競爭力的報價，造成經濟損失，故裁定被告罪名成立。

案件編號：KCCC 2157/2021