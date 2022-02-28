政Whats噏：林鄭8分鐘視像講話　學者狠批內容空洞刷存在感

特首林鄭月娥今日(28日)發表長達8分鐘的視像講話，取代過往開記招嘅習慣，並交代防疫抗疫工作嘅進展。之不過，喺電視機前嘅觀眾，應該會覺得發言內容似乎無咩新意，因為主要圍繞中央支援措施，以及未來將設立更多社區隔離設施，對於全民強檢無太多關注。有學者就批評林鄭發言的內容空洞，純粹刷存在感，亦都做唔到實事。

林鄭首先話中央支援措施不斷，包括援建隔離設施、贈送物資，佢同時感謝市民保持冷靜，配合政府各項防疫措施，指過去周末市面人流稀疏，正正反映市民同心抗疫。此外，喺全民強制檢測方面，林鄭指目前正在細化方案，喺3月推出，務求切斷傳播鏈。

佢亦指未來兩三個月將是關鍵時刻，政府正全力設立更多社區隔離設施，包括3座未入伙的公屋樓宇、２個大型過渡性房屋項目等，估計總體有超過7萬個單位或床位。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指林鄭發言內容空洞，純粹在刷存在感，亦欠缺政治智慧，對於市民關注嘅全民強檢亦沒有着墨，浪費市民時間，抗疫亦只係淪為口號式。陳指如果林鄭真係有政績的話，市民係會睇到，依家只係想畀人知道自己無被架空。