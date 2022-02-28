曾涉換地風波　益隆炮竹廠修復工程年中完成

澳門土地管理混亂，氹仔益隆炮竹廠早前捲入迂迴換地風波，聖母灣發展公司於2001年與澳門政府簽署承諾書，以益隆炮竹廠土地交換望德聖母灣的土地，去年初裁定維持有關換地程序消滅的決定。澳門當局擬局部開放益隆炮竹廠，首階段修復工程將爭取於今年6月或7月正式啟動，年底前完工。當局不排除在條件成熟、論證充足時，啟動文物評定程序。首階段工程完成後，就會進入第二階段修復工程。

澳門文化局文遺廳長蔡健龍表示，益隆炮竹廠舊址共有2萬多平方米國有土地，於前年12月9日交由當局管理。因多年空置，廠內雜草叢生且環境複雜。當局在接管炮竹廠後即開展一系列前期工作，包括對場內建築及環境進行檢查及記錄，清理垃圾、雜草及污水，對建築排危加固及移除加建物，期間發現部分建築屋頂存在石棉瓦，已安排專業機構清除。現已初步完成炮竹廠內的環境清理及場地平整，正進行局部活化工程的採購程序。

蔡表示當局正準備標書招標，故暫未可透露預算。為安全考量，局部開放空間約為現時廠房土地的5分1，而約佔3,000多平方米土地仍未收回，為佔整個炮竹廠土地10分1。

為配合長遠規劃，已委託專業機構對炮竹廠的生態、地質、水資源等自然環境進行詳細的調研，就自然資源及日後開放提出方案，作為長遠規劃工作的參考。目標將炮竹廠活化為以炮竹業為主題休閒活動園區供市民利用。