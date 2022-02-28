茶餐廳歎住奶茶海南雞飯做快測　灰衣漢疑確診如即場拆疫彈

本港新冠肺炎疫情嚴重程度前所未有，港府近日宣布接受快速測試結果，並要求市民可自行於即將啟用的網上平台上載相關資料，導致滿城盡搶快測包！東網今日(28日)接獲讀者爆料，指其同事近日到1間茶餐廳用膳時，目睹1名身穿灰色、滿頭銀霜的男子，正在自行快速測試，讀者同事隨即拍下2張「罪證」，其中1張相片顯示，採樣棒直接放在電話上，手邊更配有1杯「香濃奶茶」；至於另一張照片則見到奶茶旁邊原來有1碟海南雞飯，而檢測棒的結果顯示為2條線，即已驗出帶有新冠病毒！

而有關相片更在網上流傳，有人以電影《我要做Model》中，演員詹瑞文於「柯史聯婚」中的一句「即場拆人情」為題發文，並貼上有關相片，引來一眾網民嘩然，有人留言指「打咗針唔怕啦」、「疫苗氣泡大爆炸」、「疫苗護照，堂食防疫」；亦有網民戲言「阿叔：食埋個海南雞飯先」、「打咗針唔怕啦」

另有網民直言「未上報即係冇陽性(確診)」、「比(畀)你咁影一影，過兩日要即場檢測先可以堂食」、「快測未必準既(嘅)」。