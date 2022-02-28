院舍外勞合約最長可簽兩年　勞工界憂破壞市場致本地人難入行

勞工及福利局局長羅致光昨(27日)宣布，採取多項特別措施應對院舍爆發疫情，包括有時限地放寬「補充勞工計劃」規定，政府今日(28日)就相關安排諮詢勞工顧問委員會。消息指，透過是次申請輸入的外勞，將涵蓋私營及津助院舍，申請期由明天(3月1日)開始至5月31日，以彈性方式處理，院舍未請到的人手空缺可全數由外勞填補，工資為約1.42萬港元加上特別津貼，月薪將近3萬港元，而合約年期為最長2年，可申請續期。

勞顧會勞方委員梁籌庭直言對是次放寬感到擔心，「先例一開，後患無窮」，強調本地工友不少面對失業、開工不足的困境，但政府未有做好宣傳，吸引本地人入行，就急急輸入外勞，令應急措施影響長遠本地勞工市場。他續指，相關安排必須定時作檢討，交代輸入人數、分布等。

另一勞方委員譚金蓮則指，擔心令院舍人手的問題變成惡性循環，直言計劃令未來兩年院舍難以再有空缺可供本地勞動市場入行，形容「解決現時問題，但為將來製造問題」。她續指，以應急角度可以9個月或1年合約應付，加上津助院舍仍可申請，惟其運作直接以公帑補助，人手比例、工作條件及環境優勝過私院，認為不應納入輸入外勞的範疇。

另一勞方委員鄧家彪表示，最關鍵是6月1日起將取消放寬措施，令本地員工與外勞比例將回復2：1的規定，將會加強監察院舍有否遵守規則，而勞工處亦承諾會於6月就輸入外勞的院舍情況繳交報告。他又指，坊間認為外勞與本地員工薪金工時相近，惟外勞受剝削亦相較容易以及嚴重，故此外勞輸入數量是否壓倒性、外勞有否受剝削亦是長遠監察的重點。