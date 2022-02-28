新一期澳門居民失業率錄4.2%　1.24萬人無工開

新冠肺炎疫情打擊各地經濟，澳門統計暨普查局今日(28日)公布，就業調查結果顯示，去年11月至今年1月總體失業率為3.2%，本地居民失業率為4.2%，均較上一期(去年10月至12月)上升0.1個百分點；就業不足率則下跌0.8個百分點，錄3.2%。與前年同期比較，當地失業率按年上升0.5個百分點，就業不足率和勞動力參與率則分別下跌1.2及0.6個百分點。

澳門勞動人口共39.14萬人，勞動力參與率為69.9%。就業人數為37.9萬人，本地就業居民為28.45萬人，較上一期分別增加1,900人及2,000人，主要是農曆新年前夕多項活動的舉辦，帶動本地人力資源需求增加所致。按行業統計，不動產及工商服務業的就業人數增加，博彩及博彩中介業則有所減少。

失業人口方面，本期調查的失業人數為1.24萬人，較上一期增加500人。尋找新工作的失業人口中，以失業前從事博彩及博彩中介業和建築業的佔多。另一方面，尋找第一份工的新增勞動力，佔總失業人口比重下跌1.1個百分點至9.7%。就業不足人數為1.26萬人，較上一期減少3,100人，其中博彩及博彩中介業的就業不足人數明顯減少。