灣仔貝夫人等5診所明起處理輕症患者　原有疫苗接種服務暫停

本港新冠肺炎疫情惡化，確診患者飆升，醫管局早前分階段啟動「指定診所」，協助處理輕症患者，港府今日(2月28日)公布，會將於明日(3月1日)啟動5間指定診所，包括灣仔貝夫人普通科診所、香港仔賽馬會普通科門診診所、將軍澳(寶寧路)普通科門診診所、粉嶺家庭醫學中心、屯門仁愛普通科門診診所。連同早前的9間，提供服務的指定診所會將增至14間。截至昨日(2月27日)，現時9間指定診所已累計逾1.3萬個診症。

有關指定診所會由明日開始暫停普通科門診服務，包括相關的夜間、星期日及公眾假期門診服務。5間診所的疫苗接種服務，包括新冠疫苗、季節性流感疫苗和肺炎球菌疫苗亦會暫停，有意接種疫苗的合資格人士可到其他選定的普通科門診診所或服務地點接受相關服務。政府會發短訊通知已於相關指定診所預約新冠病毒疫苗接種服務的市民，前往其他的社區疫苗接種中心接受服務。

為集中人手和資源以支援5間指定診所的服務，部分普通科門診診所亦會由明日起暫時停止服務，已經電話或「預約普通科門診」程式預約上述診所的偶發性疾病病人，可到區內其他普通科門診或私家醫生求診。至於已預約上述診所覆診的長期病患者，可按原定覆診日期，帶同覆診咭及身份證前往區內指定的藥物補充診所取藥。

另外，由於衞生署轄下的香港仔長者健康中心，與醫管局明日起啓動的其中一所指定診所地點相同，將無法再支援長者健康中心的服務，故該健康中心將調整已預約的醫療服務，並暫時遷往位於皇后大道西134號西營盤賽馬會分科診療所6字樓西營盤長者健康中心。