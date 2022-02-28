再增7人染疫累計50宗 立會明起關閉只開放議辦

立法會近期確診人數上升，立法會秘書處今日(28日)表示，再接獲7宗染疫報告，包括1宗來自議員職員、4宗為秘書處職員，剩餘2宗為外判工作人員。而自2月14日起，累積感染個案為50宗。另外，立法會行政管理委員會已同意，從明天(3月1日)起，立法會只繼續開放所有議員辦公地方，而綜合大樓其他地方及中信大廈12樓將暫時關閉。

當中議員陳紹雄1名職員的快速抗原檢測結果證實確診，該名職員最近返回中信大廈15樓議員樓層的日期為上周日(20日)。陳自2月1日至今沒有與該名職員接觸。

另外，秘書處4名職員的快速抗原檢測結果證實確診。他們分別隸屬文件及收發分組和物業及保安組。4人最近在立法會綜合大樓的上班日期介乎上周二(22日)至上周五(25日)。

最後，2名外判工作人員初步確診(1名技術員及1名即時傳譯員)。2人最近在綜合大樓的上班日期分別為2月16日及2月18日。

立法會秘書處表示，同時接獲中信大廈管理處通知，3名寫字樓租戶(與立法會辦公樓層無關)的職員的快速抗原檢測結果亦證實確診，他們的上班日期介乎上周二(22日)至上周五(25日)。