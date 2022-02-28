累計逾1100員工及外判工染疫　港鐵預警或需短暫關站

港鐵公布，截至今日(28日)傍晚6時，過去24小時共錄得227宗初步個案，涉及車務及維修員工和承辦商人員。港鐵第5波新冠肺炎疫情至今已錄得逾1,100宗確診個案。連同因被衞生防護中心列作密切接觸者、居所所在大廈被圍封而需接受強制檢測等而未能上班的個案，有關情況已對車務運作構成極大挑戰。

港鐵表示，屯馬綫今日已因多名車長因染疫或被列作密切接觸者而需隔離，未能執勤，令上下午繁忙時間的列車班次需輕微調整。另外，多個車站的顧客服務中心，亦因為人手緊絀而被迫間竭性關閉。

港鐵指，確診員工人數可能隨疫情進一步擴大而增加，需檢疫的密切接觸者或強制檢測的人數也有可能相應增多。港鐵指，會繼續密切注視事態發展，當情況進一步惡化，對港鐵服務造成更大影響，例如進一步調整列車班次、短暫關閉個別車站，港鐵會盡快透過適當渠道通知公眾。

港鐵表示，所有初確人士現正留在家中，等候衞生署進一步指示及安排。港鐵指，已安排徹底清潔和消毒有關工作地點，為審慎起見，正分別追蹤上述每宗個案的密切接觸者，並會採取相應的跟進行動。