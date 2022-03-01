消息指擬有限度封城　市民可外出購糧買藥　緊急服務人員獲豁免

第5波疫情嚴峻，3月中擬實施「全民強檢」，消息指，港府將加入「有限度禁足」方案，將按強制檢疫期，分為「7+1」(7日強檢連同1日通知期)8日禁足令、「5+1」(5日強檢連同1日通知期)6日禁足令、「3+1」(3日強檢連同1日通知期)4日禁足令。「人員往來限制」即「禁足令」實施期間，當局仍會容許市民，派代表分批外出購買食物。

由於港府現時的抗疫方針為「早發現、早隔離、早治療」，消息指，「有限度禁足」方案將針對首次檢測周期，以21日檢測期為例，由等待檢測的7日，連同獲得無染疫證明的1日通知期，至少需要市民禁足8日。如此類推，15日強檢期，由等待檢測至獲得通知至少要禁足6日；9日強檢期至少要禁足4日。至於禁足期完結後，市民離開居所雖然不會觸犯法例，但政府仍呼籲市民盡量減少外出以及留家工作。

市民最關心禁足期內能否外出購買食物及日用品，又或到藥房買藥。消息人士透露，除超市及藥房等供應食物或藥物的場所外，當局傾向要求其餘零售場所全面關閉。至於街市及食肆方面，醫學專家及官員仍就市民買餸抑或買外賣的問題存在分歧。

由於「全民強制檢測」涉及整個社會，當局會評估提供必要和緊急服務的人士獲得豁免，包括抗疫人員、紀律及執法人員、金融從業人員、新聞從業員，但每個機構除維持正常運作人員外，獲豁免禁足令的職員人數存有限制，當局要求各機構其餘非運作必要的員工須盡量安排在家工作。

據悉，港府原希望按每周強檢1次去完成全民強檢，惟政府內部質疑，若強檢行動維持21日擾民太過，故有聲音希望將行動時間，縮短至9日(每3日強檢1次)或15日(每5日強檢1次)，而登記方式亦將由按身份證出生日期排列，改為自行網上登記檢測日期，目的在於可陪同年長或年幼的同住家人於同一時間檢測，同時減少零星而密集的人流往來。

港府早前表示，強檢行動有4個目標，目的是做「徹底」的強制性檢測，行動亦要「快速」，不能拖長，要盡快完成，檢測中心亦不應出現大量排隊人龍，行動要「有序」地完成。本港亦要具備「有效」、足夠的隔離措施設施，讓需要離開家居隔離的人士有隔離設施可以使用。至於「人員往來限制」即「禁足令」，當局仍在評估中，但重申提供必要服務的人不能禁足，可獲豁免。