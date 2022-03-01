違反僱傭條例拖糧　百宇集團及董事被判罰逾8萬

百宇集團企業有限公司及其董事因違反《僱傭條例》的規定，沒有依時向兩名僱員支付工資及勞資審裁處的裁斷款項，被勞工處檢控，並昨日(28日)於觀塘裁判法院被定罪，被判罰款4.5萬港元，而該公司的董事亦於早前承認有關控罪，被判罰款3.8萬港元，即合共被判罰款8.3萬港元。法院亦命令該公司及董事須經法庭向有關僱員支付尚欠的款項，合共約11.1萬港元。

該公司沒有按照《僱傭條例》的規定，在兩名僱員的工資期屆滿或僱傭合約終止後7天內支付工資，涉及款額共10.2萬港元。公司亦沒有在勞審處裁斷款項到期日後14天內，根據判令向該兩名僱員支付款項，涉及款額合共約11.1萬港元。該公司所觸犯的罪行是在其董事的同意、縱容或疏忽下犯有的，故該名董事亦被檢控及定罪。

勞工處表示，裁決向所有僱主、公司董事及相關負責人員發出強烈信息，他們有責任遵守《僱傭條例》的規定，在法定期限內發放工資給僱員，以及按照勞審處或小額薪酬索償仲裁處的判令支付裁斷款項予僱員。

根據《僱傭條例》，僱主如故意及無合理辯解而不依時支付工資給僱員，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款35萬港元及監禁3年。