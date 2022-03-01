食安中心公布1月食安報告　8樣本不合格　包括魚蛋牛丸

食物安全中心公布今年1月食物安全報告，顯示在約4,200個完成檢測的食物樣本中，整體合格率約99.8%，有8個樣本不合格，當中包括魚蛋、白蘿蔔、牛丸等，涉及含有違禁防腐劑、食物標籤不完整等問題。中心早前已分別公布不合格樣本，並作跟進，包括通知涉事商戶有關化驗結果、指令有關商戶停售問題食品和追查問題食物來源。

該8個不合格樣本分別為：1個違反食物標籤規例的預先包裝蜜棗樣本、2個甲基汞含量或違反規例的魚蛋樣本、2個含有麩質但未有在食物標籤上標明的預先包裝米製品、1個除害劑殘餘超標的白蘿蔔樣本、1個總含菌量超標的冰凍甜點樣本，以及1個含不准添加防腐劑的牛丸樣本。

中心早前對約1,100個食物樣本作微生物檢測，以及對約3,100個樣本進行化學及輻射水平檢測。檢測樣本包括蔬果、穀類、肉類家禽、奶類及奶製品、冰凍甜點、水產、飲品、烘焙食品及零食等。​中心提醒，業界應確保其提供的食物適宜供人食用和符合法例要求，消費者亦應光顧可靠的商舖及保持均衡飲食，以減低風險。