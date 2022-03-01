深港跨境貨運新安排　赴深後定線定點全封閉運行

廣東省深圳市為加強疫情防控，周二（3月1日）凌晨零時起，就深港跨境貨物運輸和相關從業人員實施新安排。跨境車司機入深圳境後須按申報訊息定線定點全流程封閉運行；如前往深圳以外城市，則須按指定路線駛離該市。

深圳市新冠病炎疫情防控指揮部辦公室周一（2月28日）深夜發通知稱，跨境司機駕駛貨運車輛入境前應當如實申報作業訊息，嚴格按申報的往返時間、口岸出（入）境。貨車入境時，應當按規定張貼深港跨境運輸車輛專用標識。

運輸作業目的地在深圳，應當在申報時選擇接駁站點，按指定的運輸路線行駛，運輸作業完成後，按時返回香港。假如運輸作業目的地為深圳、肇慶以外的珠三角七個城市，在深圳市域內須按指定運輸路線行駛直至離深。運輸作業目的地如為肇慶以及珠三角以外省內其他城市的，應在深圳指定接駁點進行接駁，按指定運輸路線駛離。

通告又稱，接駁司機須先按規定完成註冊登記，方可從事跨境運輸接駁業務，在申報的指定接駁點接駁，並實施集中居住和閉環管理。任何人違反相關法律法規、通告規定，或其他疫情防控措施，將被暫停或移除豁免入境隔離備案名單或接駁司機名單；涉如嫌違法犯罪，則依法追究法律責任。