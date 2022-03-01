2地產代理承認使用虛假交易文件　各判160小時社服令

廉署早前落案起訴2名地產代理，指他們使用11宗虛假物業交易的相關文件，以欺騙其任職的地產代理公司，而有關物業交易涉及代理佣金共逾720萬港元。兩人早前承認2項代理人串謀使用文件意圖欺騙其主事人罪，其中一人另承認4項代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪，今天（3月1日）在九龍城裁判法院被判160小時社會服務令。裁判官指考慮到案件情有特殊之處，兩名被告並無直接金錢得益，故採納感化官建議。

被告依次為林怡恒（45歲）及李穎彤（58歲），2人早前承認2項代理人串謀使用文件意圖欺騙其主事人罪，林另承認4項代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪。

案情指，林是香港置業何文田一間分行的分行經理，李則是香港置業九龍城一間分行的地產代理。兩間分行由同一名高級區域董事管理。事緣在2017年11月至2019年8月期間，林的兩名下線地產代理及李被列入連續三個月及九個月沒有營業額的地產代理，香港置業可發警告或建議離職。案發時，林分別使用4份虛假物業交易文件誤導香港置業，訛稱其下線地產代理促成4宗物業交易，有關代理佣金約250萬元；林又應李和上述高級區域董事要求，使用2份虛假物業交易文件，訛稱李及林的下線地產代理促成另外兩宗物業交易，涉及逾71萬元代理佣金。

辯方今天再為兩名被告求情時，指兩人的社會服務令報告正面，感化官建議判處兩人社會服務令，並強調林犯案只是為了幫同事保住工作，而林在首度被捕時已經將事件和盤托出，被告願意透過社會服務令回饋社會，承擔法律後結。

案件編號：KCCC3224/2021