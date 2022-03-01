封城謠傳不絕　市民未開門已排隊入超市搶購食糧

以售生鮮肉招徠的連鎖超市門外排滿了人。(張開裕攝)

第5波疫情失控，港府擬於本月推行全民強檢，市民擔心禁足在即，近日出現搶購潮，不少超市食材已被盡掃一空。東網記者今日(3月1日)早上於大角咀一帶巡視，只見有不少市民為怕再空手而回，於超市營業時間前便已到門外守候；而以售生鮮肉招徠的連鎖超市門外亦排滿了人，龍尾更排至附近巴士站內。

封城傳聞不絕於耳下，多區超市昨日出現搶購潮。記者今早9時許，已經見到有不少長者拖着手推車於大角咀的連鎖超市門外，靜候店舖開門；而已開門、並以售生鮮肉招徠的連鎖超市，則是整條街道上最吸引人流的店舖，其位於海泓道的地下分店內以人太多為由，需實施人流管制，市民分批排隊進入，人龍一直伸延至附近的巴士站內，目測人數達百多人。

此外，海富苑商場內的超市，許多生果、蔬菜、肉類及食品貨架亦因為未能及時補貨，依然清空。有不願上鏡市民表示現時全城搶購食物，擔心「依家唔買，之後更加唔使買」。

百佳超市今午在Facebook發文，指考慮現時疫情嚴峻，為平衡員工及顧客安全，將略為調整各區店舖的營業時間，其中12間分店於下午3時就會關門，包括柴灣興民邨、跑馬地成和道、九龍灣九展、何文田半山壹號、觀塘和樂邨、橫頭磡宏暉中心、油麻地渡船街、紅磡國際都會、將軍澳維景灣畔2、葵涌象山邨、葵涌石籬邨及青衣城2。百佳又指，會提供快速檢測包給所有超市員工，後者必須經快測證實沒有染疫才可上班。

屈臣氏同日表示，其多間分店會繼續為市民服務，不過店舖的營業時間或會根據疫情而不定時或有更改。

除了超市，藥房亦成為另一人頭湧湧的地方，東網記者在葵芳葵盛街見有藥房排長龍，有30人排隊。