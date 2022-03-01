大廈法團主席涉偽造文件呃抗疫基金　案押5.10再訊

廉政公署上星期五（2月25日）落案起訴太子一幢大廈的業主立案法團主席，控告他涉嫌偽造文件及使用虛假文書副本，向「防疫抗疫基金」申請發放予該大廈保安員和清潔工人的津貼，以及發放予法團的補貼。涉案業主立案法團主席被控2項偽造及1項使用虛假文書的副本罪，今天（3月1日）在九龍城裁判法院提堂，暫毋須答辯。案件押後至5月10日再訊，被告續准保釋，其間不准接觸控方證人。

報稱商人、62歲被告崔照祥，被控於2020年 4 月14日在香港製造虛假文書，即在一封由金華閣業主立案法團就抗疫辛勞津貼向物業管理業監管局發出的信件上偽造法團成員的簽署；及於同年11月19日在香港製造虛假文書，即在2張須由保安員或清潔工人簽署的收據上，僞造翁潤嬋和蘇群銀的簽署。

使用虛假文書的副本罪則指，崔於2020年11月19日在香港，知道或相信一張看來是由翁潤嬋於2020年7月28日簽署的收據、一張看來是由蘇群銀於2020年10月15日簽署的收據、以及一張看來是由翁潤嬋於 2020年10月15日簽署的收據為虛假文書，而使用該些文書的副本，意圖誘使他人接受為真文書副本，並因而作出或不作某些作為，以致對該另一人或其他人不利。

案件編號：KCCC596/2022