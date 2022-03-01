調查指9成市民認為強檢須配合禁足　議員轟政府資訊發放混亂

第5波疫情肆虐，政府計劃本月進行全民強制檢測，具體細節尚待公布，政府昨日(2月28日)亦一改口風，透露不排除禁足。有政黨近日發起網上問卷調查，收集市民對全民強檢的意見，發現達9成市民認為全民強檢應配合禁足。議員劉國勳批評政府政策朝令夕改，資訊發放混亂，認為若實行禁足，應盡早通知市民，讓市民有足夠時間預備。

該政黨於上月26至28日在網上進行問卷調查，收到13,569份問卷，包括全民強檢應分區還是按身份證進行、應否禁足、可接受禁足日數等。調查結果顯示，9成受訪者認為全民強檢應分區進行，1成則認為應按身份證次序；而90.5%的受訪者贊成全民檢測應配合封城禁足，不過就禁足方法方面70.8%受訪者認為應全港封城禁足，而26.3%認為應按18區輪流圍封，而有2.9%的受訪者亦認為不應作任何禁足或封城。

在禁足日數方面， 最多受訪者接受6至10天禁足，佔35.5%，其次為11至15天禁足，有27.3%。另外，有52.8%的受訪者表示禁足期間應由政府派送物資，其餘的47.2%則認為政府可提早公告圍封，由市民自行預備。

劉國勳認為大部分市民希望禁足能全面、徹底進行，反映市民心態轉變，願意配合全民檢測，甚至願意被禁足超過一周，認為長痛不如短痛。他又指出，市民傾向以18區分區、家庭單位接受檢測，方便家庭成員。

對於有網絡消息流傳將封城，導致市民恐懼搶購日用品，劉指在天水圍某超市在今早未開門前已經有10多名市民排隊等候。他批評政府政策朝令夕改，早前修改防疫政策，卻僅僅在深夜以新聞公告告知，做法極不理想。他促政府若實施全民檢測，應該要盡早安排和告知市民準備，而不是逐步透露風聲，讓市民「估估吓」。

劉又指，全民強檢後應該將會有大量市民確診，政府要預備好隔離設施。另外，在強檢禁足期間，政府亦要安排補給，從源頭穩定物資供應，以及研究上門為年老或行動不方便的市民檢測。他又認為政府應在各區設立分區指揮部統籌全民強檢，以及與地方組織、義工加強溝通，避免重複現時求助熱線打不通的情況。