公眾殮房飽和　政府開放寰宇殯儀館存屍　業界憂感染倡訂立指引

過去一周有數百名新冠病人死亡，公眾殮房不勝負荷。殯儀業商會理事長郭凱邦今(3月1日)在電台節目表示，殯儀業界與政府溝通後，當局決定開放紅磡寰宇殯儀館地下，以及旁邊的九龍公眾殮房凍櫃存放遺體。郭又指，部分業界人士憂慮為染疫後死亡的先人服務期間會受感染，政府亦沒有就業界給予指引，「基本上整個業界都沒有學過穿防護衣」。

郭表示，公眾殮房已接近爆滿，政府亦提出重新開放九龍公眾殮房，並徵用寰宇殯儀館地下的凍櫃，而市民有急切需求火化遺體，政府亦會盡量開放予市民使用。

對於有殯儀館拒絕接收新冠死者遺體，郭指有人不願意做，但大部分都樂意為相關先人服務。他批評政府沒有就殯儀業界的防疫上訂立清晰指引，業界無所適從，而業界沒有專業醫學知識，擔憂為先人服務期間受感染。

他又指，政府曾向業界指，只是不拆開擺放遺體的膠袋，感染機會不大，惟他指「基本上整個業界都沒有學過穿防護衣」，促政府盡快訂立指引。

港大感染及傳染病中心總監何栢良曾指，染疫死者遺體需要特別處理，相信若能妥善處理，遺體送往殯儀館的播疫風險不高，甚至比市民在社區活動的播疫風險更低。