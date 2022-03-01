港大料感染人數將達170萬　建議全民檢測推遲至4月中下旬

香港大學醫學院今日(3月1日)公布，估計第五波疫情將於未來一星期達到頂峰，每日新增約18萬宗個案，報告病例日增3.5萬，累計新冠病毒感染人數將達到170萬，置信區間為32至286萬。港大又估計，死亡人數將於三月中旬達到頂峰，每日新增156人死亡，到4月尾，累計死亡人數將達4,645人，除非於院舍接種率、醫療系統壓力、新冠藥物3方面作出即時應變。港大又提倡4月中下旬才全民檢測，目前社區有太多個案，在隔離和治療設施不足的情況下，太早推行可能適得其反，大眾也難以接受及配合。

港大醫學院表示，此波疫情預計將在未來一星期左右達到頂峰，估計屆時每天新增感染人數為182,738，置信區間為36,794至263,300。每天新增報告病例數為35,121，置信區間為9,985至46,091。

而死亡人數將將在三月中旬達到頂峰，估計屆時每天新增死亡人數為156，置信區間為46至184。疫情持續到四月末時，累計的死亡人數將達4,645，置信區間為3,143至5,568，除非短期內紓緩醫療系統的龐大壓力，快速提升安老院舍接種率，並馬上廣泛應用新型口服抗病毒藥，例如美藥廠輝瑞的Paxlovid或美藥廠默沙東的molnupiravir。

港大續指，由於疫情變化急速，很多數據不完整，所以疫情走向的預測存在極大不確定性，上述預測都要考慮置信區間。如果4月尾都未能完全清除社區中的病毒，社交距離措施需要維持一定程度，至少需要減低日常社交接觸水平35%，不然感染數字將會攀升。但是以目前的情況看來，現有的措施可以減低接觸水平約70%。

因此，港大建議延遲全民檢測的開始時間至4月中下旬，到時人群中的感染人數處於非常低的水平，可以最大化全民檢測的效益，達致真正清零。在感染數字居高不下時，太早推行全民檢測可能適得其反，合適的隔離和治療設施不足。在香港特殊的社會環境下，反而會影響大眾的接受和配合。