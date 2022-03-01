抗疫政策朝令夕改　逾6成市民不滿政府表現

有學者批評港府推出的抗疫政策難以服眾。

疫情下港府政策朝令夕改，表現屢受批評，市民生活水深火熱，市道一片蕭條。最新的民意調查結果顯示，高達6成受訪市民不滿意政府，亦有近半受訪市民表示不信任政府，至於特首鄭月娥的最新評分為31.9分。有評論員批評港府推出的抗疫政策難以服眾，社會瀰漫不安情緒，反映當局欠奉解說工作。

香港民意研究所於上周一至上周四(2月21日至24日)，以電話抽樣形式，訪問了1,002名市民。政府民望方面，僅16%的受訪者對政府表示滿意，表示不滿意則有64%，而滿意率淨值則為負48個百分點。另外，30%的受訪者表示信任政府，表示不信任的有48%，信任度淨值為負18個百分點。至於特首鄭月娥的最新評分為31.9分，比起上次無起跌；支持度淨值為負53%，同樣沒有變化。

受訪者對社會狀況的滿意率淨值亦全為負數，在政治、經濟及民生等3方面，淨值分別為負36個百分點、負51個百分點及負55個百分點。

在民情指數方面，其中民情、政評及社評均下跌，分別為67.7、69.7及65.3。而在信任及信心指標上，對香港前途信心淨值為負8個百分點。

評論員李傲然批評政府抗疫政策是藥石亂投，數萬宗確診令市民感到恐慌及不安，政策也不能夠反映社會的環境，加上政策亦朝令夕改，例如禁足等訊息亦是十分混亂，政府反應緩慢，而特首的解說亦未有澄清市面流傳的消息。

民研副行政總裁鍾劍華亦指，政府領導層缺乏權威下，加上政策一致性很低，很難去作出管治，而政府推出的「谷針」等政策也不受社會接納，反映社會對政府不信任，政府需要思考如何讓社會走出撕裂困境。