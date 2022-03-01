電話卡實名制今起展開　深水埗人跡罕至　店舖拍烏蠅失90%生意

新發售的電話智能卡今日(1日)起，須於啓動服務前完成實名登記。東網記者今午到深水埗區巡視，發現集中售賣電話卡的店舖近半沒有營業。有店主透露，新冠肺炎疫情發展急劇惡化，每日錄得逾萬宗確診後，前來購買電話卡的人少之又少，加上實名登記制後，損失約90%生意。

以集中售賣電話卡聞名的深水埗人跡罕至。店主陸先生表示，自疫情蔓延下，不少市民已避免外出，令營業額大減90%，加上電話實名登記制後，原本購買「太空卡」的市民亦銳減，故店舖現已轉型售賣疫情相關的用品，如酒精等；另一不願透名的店主則說，目前仍剩餘少量舊貨，即無需實名登記的電話卡發售，亦有市民大肆買入數百張存貨備用。

前來購買數據卡的市民張先生說，得悉有關實名登記制的條例，但自己較少使用太空卡， 認為條例「有好有唔好」，若部分行業需要使用多張電話卡，將對他們構成不便，因實名登記有不少手續辦理。

另一市民石先生則指，自己1年購買1次太空卡，主要當作數據卡使用，認為實名登記制對自己影響不大。惟他並不贊成落實有關條例，認為有損私隱，但形容「阻止唔到政府」。市民何先生今日亦前來購買太空卡，並即場進行登記，他稱自己原訂的電話卡將過期，故前來購買新一張。他指自己對條例一知半解，但認為影響不大。