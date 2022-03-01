港府治下百家苦　慘過山上遇老虎

苛政猛於虎，民間一向戲稱虎年為「苦」年，疫情勢兇，確診日增，放眼望去盡是愁眉，事關苛政連年的政府好作倀鬼，令疫症這頭猛虎更從容地擇人而噬。百業蕭條、商戶停業，餐廳原用作放置餐單的告示板都轉放大字報，「抗疫招數見晒底；餐廳最多係吉位；蝕到入肉冇晒計，幾時有得見孫仔。」矛頭直指本港司令部的抗疫指揮。

「谷針」獨沽一味，政府宣傳廣告邀請多位長者參與，大書特書打完針就可以「飲茶見孫仔」、「防重症」云云，利用長者喜見晚輩的心態，利誘他們打針。可惜堂食禁令兼確診數狂飆，酒樓冰室執笠收場，連茶都無得飲。禁足令更甚囂塵上，男女老幼都無得出街，條街想見人影都難，更遑論「見孫仔」。

惟多宗涉及長者死亡個案都語焉不詳，有網民歸納出高官「耍太極」的要訣。「未打就同你講可以預防；中咗同你講可以減輕重症；重症就同你講可以減低死亡率；死咗就同你講應該打齊3針；打齊3針都死就話本身有長期病患；無長期病患又打齊3針都死，就話唔評論個別事件」。總之打針之後，是否要「過身」就聽天由命，而且管殺不管埋，公眾殮房爆滿早已至「屍疊屍」。

生前遭百般刁難，死後更不得安寧，雖然古語有云「小不忍則亂大謀」、又或「百忍成金」，忍耐的確是傳統美德，但疫來順受，戴上口罩的局促、難與親友相聚的相思、疫苗駭人的副作用，港人已是一忍再忍，施政愚蠢至此，市民還要忍到幾時？