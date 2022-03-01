今增32597確診　正籌備全民檢測　本周推快測確診登記平台

第5波新冠肺炎疫情愈見嚴峻，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，今日(3月1日)新增32,597宗確診個案，已連續5天錄得過萬宗個案，最多個案的地區為元朗，其次是沙田、深水埗及觀塘，其中有5宗為輸入個案，其餘32,592均是本地感染。今日個案中有3,497宗個案由醫管局確診，1,124宗由衞生署公共衞生化驗服務處確診，其餘個案則由私家化驗所及或社區檢測中心直接確診。本港第5波疫情累計已超過225,746宗個案。

截至昨日(2月28日)，再有多34間院舍出現病例，當中25宗涉及安老院舍，9宗為殘疾院舍。目前累計共615院舍爆疫，涉及逾3,150名院友及900名職員。歐家榮表示，由於前幾日開始把快測確診，直接視為確診個案，相信有大批市民沒有做核酸檢測覆檢，故目前確診數字未能切實反映疫情趨勢。當局將在本周推出快速檢測確診登記平台，至於全民檢測則尚在籌備中，時間、細節仍未有定論，他建議自覺有風險的市民，盡快檢測，毋須等待全民檢測，希望早日發現個案。

歐續稱，近日留意到有市民被列為家居接觸者，導致無法認領遺體，故已與警方聯絡，特許他們外出認領，希望加快殮房空間的流轉。他又指，一直有出防感染指引給各行各業，包括殯儀業，如果業界對感染控制有困難，感染控制處會提建議。歐指出，衛生署的3間公衆殮房，儲存空間已經增加到1,350個，當局也透過緊急措施，包括借用私營遺體儲存空間，其中，東華三院寰宇殯儀館由今日起提供45個遺體儲存空間，另有2間護老院將於本周三(3月4日)起租借40個遺體儲存空間；此外，富山公衆殮房亦會放置冷凍櫃，並加快興建新富山殮房，提供800個位置，預料4月提供服務。

醫院管理局總行政經理(綜合臨床服務)李立業表示，現時有6,124人於各醫院留醫，約570人於竹篙灣。其中，有57人危殆，其中41人無打針；88人嚴重，其中64人無打針。另外，北大嶼山醫院於明日(3月2日)凌晨開始，把全院病床改為接收新冠病人，急症室會維持運作，但只會接收緊急病人，其他會轉到瑪嘉烈醫院。專科門診會維持服務，病情穩定可繼續覆配藥物，日間手術及康復服務已暫停。