再多117新冠患者死亡　其中106人為長者

醫院管理局總行政經理(綜合臨床服務)李立業表示，過去24小時有117名患者死亡，涉及68男49女，年齡介乎47至99歲，其中有63人來自院舍；死者中有106人為長者。另外，上周三至本周日(2月23至27日)再多55人離世，均屬滯後個案，年齡介乎57至102歲，本波疫情至今有806名病人死亡，累計合共1,013患者離世。

年輕的死者中，有1名患癌的59歲女病人，本周日到瑪麗醫院急症室，出現發燒及肺炎，翌日早上離世；另有1名58歲男子，沒有長期病患，有肺炎及肺積水，同樣在本周日到瑪麗醫院，翌日早上離世；本身有腎病的57歲男患者，本周日早上出現氣促，到天水圍急症室，轉到屯門醫院，昨日早上離世；57歲女性，本身患癌，因氣促於上周六(26日)晚上到威爾斯親王醫院，出現肺部動脈栓塞。

死亡率方面，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，當局做了527宗死亡個案分析，死亡率是0.29%，但相信會逐步上升。死亡個案中，大部分都是80歲以上，第5波有63.5%都是80歲，18.79%是70歲以上長者。其中有428宗沒有接種新冠疫苗，死亡率是1.3%，打2針的死亡率則是0.04%，長者的分別更明顯，80歲以上是4.5%，打齊2針是0.91%，沒有打針的是7.18%，如果打了1針，是5.78%。