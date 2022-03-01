涉隱瞞船員染疫　貨船泰籍船長被控欺詐受審

去年一艘由印尼來港貨船的泰國籍船長，涉嫌向衞生署訛稱船上無人感染新冠肺炎，企圖進入香港水域，其後被揭發包括他在內，船上共15名船員染疫。該名船長否認一項欺詐罪，今日（1日）於觀塘裁判法院受審。衞生署醫生供稱船隻進入香港水域前，要向署方申請「自由無疫通行證」。只有該份申請表格上包括「船上是否有病人」等所有選項都填寫「非」時，署方才會批准申請。

本案被告Timwatthana Ekarat（53歲），為貨船「Thor Monadic」的船長。他被控於2021年8月23日向香港衞生署醫生劉明昊作出虛假陳述，即截至該日，「Thor Monadic」船上沒有病人、船上沒有採取衞生措施，以及該日之前的30日內，船上患病乘客人數沒有比正常多，意圖誘使衞生署發出「自由無疫通行證」，令被告和船上船員能夠接受新冠病毒測試和醫療服務，導致衞生署蒙受不利。

控方今天在庭上讀出承認事實，指涉案船隻為一間新加坡公司所擁有，當時由印尼抵港。被告身為船長，向衞生署發送電郵，申請「自由無疫通行證」以進入香港水域。衞生署醫生根據申請表格，以為該船的23名船員沒有染疫，故同意批出「自由無疫通行證」。惟當衞生署替船員進行快速檢測時，發現包括被告在內有共15人確診新冠肺炎，並將他們送院治療，導致衞生署為他們一行人花費近7萬港元檢測費及逾100萬元醫療費。

衞生署醫生劉明昊供稱，他負責處理涉案船隻的「自由無疫通行證」。辯方在盤問時，引用 《預防及控制疾病規例》內有關「無疫通行證」的條文，指出相關條文沒有清晰表示船隻進入香港水域前，必須申請「自由無疫通行證」，故難以單憑條例的字眼去理解立例原意。劉對此表示同意。

案件編號：KTCC 1646/2021