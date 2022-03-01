以裸聊影片迫前女友性交　17歲男生認罪候判

17歲中學男生與女同學發展成情侶後，兩人透過通訊程式裸聊，惟男生卻暗自把過程截圖及錄影，更在兩人分手後，以該些偷錄的影像脅迫女生與他復合及性交。男生在一次得手後貪得無厭，企圖再脅迫女生多次。女生終不忍受辱而揭發事件。涉事男生事後被捕，今天（1日）於區院承認刑事恐嚇、以威脅手段及企圖以威脅手段促致非法性行為共3罪。法官下令將他還押至本月21日，到時聽取辯方求情後判刑。另外，法官亦決定在案件押後期間，為男生索取勞教中心及教導所報告。

代號「CWK」的被告，承認於2020年11月至12月間，恐嚇X（案發時16歲）會使她名譽受損，又威脅及企圖威脅X與他發生性行為。案情指被告與X是中學同學，兩人在前年1月拍拖，4月曾透過通訊程式微信展開裸聊，其後於5月分手。惟同年11月初，被告卻透過社交平台，向X發送與她裸聊時的私密照及片段，要挾X若不與他復合，便發布該些影像。X受驚下與被告維持溝通，惟X及後再收到有關影像，被告這次更要求X與自己性交。

X受驚下答應被告，兩人在被告家中性交。X事後目睹被告刪去了一段片段，相信被告會刪去其他相關影像。然而，被告其後又再以影像，企圖再度脅迫X性交，X於是向母親投訴事件，然後報警處理。

案件編號：DCCC 572/2021