女經紀風筒烘男友陰莖傷人罪成　高院拒受理上訴

保險經紀被指與比她年幼7年的計算機科學系一級榮譽畢業高材生拍拖期間，用鉸剪插男友胸口、用風筒烘吹其陰莖致他起水泡脫皮等。該經紀前年在區院經審訊後被裁定4項有意圖傷人罪成，被判監3年5個月，她不服定罪並向高院上訴庭提出上訴許可申請。上訴庭法官薛偉成今（3月1日）經開庭後，即時駁回其申請維持原判，並認為案件無合理可爭辯之處。

上訴人為現年40歲的麥凱晴，她被控於2018年5月至8月間，在跑馬地某大廈屢次襲擊及傷害男子X。案情顯示她用金屬櫈襲擊X頭部、鉸剪插他胸口、熱水淋他下體，更用風筒燙傷他的陰莖至結痂後，再將痂撕掉。

上訴方的上訴理據指，原審法官錯誤地演釋上訴人有「性虐待」癖好的證供，並以此癖好認為上訴人有不好的行為而推論她有襲擊X。不過薛偉成法官並不認同此說法，並指原審法官明顯知道上訴人於原審時提出曾與X玩性虐待，是想顯示X以性虐待來取悅上訴人，X可能因此而造成其傷勢。判詞指並無證據顯示原審法官以上訴人此性癖好來推論她有襲擊X，原審法官亦確有權以此作為背景考慮，再決定上訴人及X的證供可靠性。

另外，上訴方亦批評原審法官拒絕接納辯方專家指，X的傷勢有可能是自殘造成的證供，認為確有此可能性。不過據判詞指，該名專家並無與X見過面便作出此診斷，而且並無任何證據顯示X有任何精神問題而出現此自殘傾向。上訴庭因此認為，原審法官拒絕接納辯方專家證供並無犯錯。上訴庭最終駁回上訴人的上訴許可申請。

案件編號：CACC 190/2020