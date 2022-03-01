政黨倡全民檢測同時實施禁足令　促政府推出政策不要半桶水

第5波疫情嚴峻，港府早前透露在本月進行全民強制檢測時，不排除要求市民禁足。有政黨今(1日)認為社區感染數字出現幾何級數上升，情況可謂一發不可收拾，加上公共醫療系統亦已經嚴重超出負荷，建議在全民強制檢測期間必須實施禁足令，只容許指明行業繼續營業，並盡量縮短強檢所需時間，減少對市民的影響，同時亦要加速興建臨時隔離及治療設施。

該政黨建議在實施全民強檢期間，必須同時執行禁足令。在禁足令實施期內，只容許指明行業或服務商繼續營業，例如超市、藥房、診所等，除要接受檢測或到指明地點購物或求醫外，居民必須留待家中。另外，他們建議以家庭為單位，預約鄰近檢測中心，減低家庭成員在社區感染的風險；政府亦要安排特遣隊上門為身體不適合外出的老弱市民進行採樣。

至於對拒絕檢測者的檢控和罰則方面，就建議政府必須加大執法力度和罰則，將違反強檢令者的罰則由現時罰款1萬港元增至2萬港元，及監禁式刑罰，確保市民遵守指示參與全民強制檢測。另外，他們又建議在推行全民檢測前，先進行一輪「全民快測」，讓全港市民在居家進行快速檢測，如發現確診個案要立即跟進，以防造成交叉感染，並敦促政府盡快啟用有關設施和使用本地酒店，增加隔離配套。

對於「安心出行」暫停風險通知，議員葛珮帆認為情況不理想，相信政府是認為「安心出行」與針卡掛鈎，故可作用統計出行人數，建議現有內地團隊支援香港。她指，港府因使用人手追蹤方式，錯過了撲滅這波疫情最佳機會，令疫情演變成現在的地步，認為本地應如內地推出有追蹤功能的「健康碼」。她強調，政府在實行全民檢測時應有系統應對。

葛表示，不少專家認為市民停止活動14天可以截斷疫情，故該黨建議首7天作「全民快測」，及後再開展7天「全民檢測」工作。她又要求政府推行政策時應有理據及充分考慮，不應再「半桶水」。