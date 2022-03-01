政Whats噏：泛民初選案落案一周年　被告社交網站分享感受

去年2月28日，47名組織及參與初選嘅民主派人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控「串謀顛覆國家政權」罪，至今除早前被撤銷保釋嘅鄒家成外，共14人獲准保釋，其餘32名被告已被還押1年。而昨日(2月28日)被正式落案起訴一周年。無論係已保釋或仍在還押嘅被告，都紛紛喺社交平台分享呢一年嚟嘅感受，有人憑歌寄意，又指眨吓眼就過咗一年，人生無常，希望朋友同家人唔使太擔心，亦有人在獄中關注烏克蘭局勢等。

唔少獲保釋嘅人士都喺社交平台發文，其中楊雪盈就好感嘆咁話「是啊，原來已經一年了」，佢又指律政司原先都答應法庭，會及早提供相關文件，但依家都未收到文件。至於施德來就指每天都懷著感恩嘅心前行，因為仲有服務社群嘅機會，盼望大家都能捱過呢一波疫情。

而余慧明就無點提及案件，只用歌詞抒發自己嘅感受，指世事無常，要好好活著同好好地過。相反李予信最近活躍社交平台，都有分享打拳嘅訓練片段同埋餐飲生意等。

至於另外33名被告仍然被還押，其中鄒家成曾經一度獲准保釋，但喺1月因違反保釋條件要再度被還押。譚得志透過友人喺社交平台發文，指落案至今，眨吓眼就過咗一年，又指人生無常，並用歌詞總結，講到孤獨是必須品、希望是必須品，生活是生生不斷嘅足印。

仍在獄中嘅林卓廷則關注烏克蘭局勢，指自己最大嘅心願就係希望烏克蘭人平安，希望戰火遠離烏克蘭。又稱上年嘅呢個時候，同好多其他47人案嘅被告一樣，走咗入警署之後就無再出過自由世界。一年過去，莫講話判刑，單案根本就未開始審，自然唔知幾時先可以出返嚟。而黃之鋒尋日散庭時就向旁聽人士稱自己「坐左24個月啦，拜拜」，亦有人稱「捱完一碌（1年）」。

但另一邊廂，落案起訴至今一年，有好多被告嘅社交平台喺呢年間都已經停止更新，就好似岑子杰同譚凱邦等，難以得知佢哋嘅最新動向。

案件提堂至今將近一年，惟審期未定，國安法案件指定法官、署理總裁判官羅德泉將案件押後至本周五(3月4日)再提訊，預料屆時共47名被告均會到庭應訊，作交付至高等法院審理嘅程序。