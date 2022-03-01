坦洲確診女持探親證走水貨　禁入境澳門一年

廣東省中山市坦洲鎮一名女性居民於前日(2月27日)確診新冠肺炎，惟她過去一周持探親證多次往返澳門珠海關閘口岸，導致北區約8,000名居民需接受強檢。澳門保安司司長黃少澤今日(3月1日)表示，女患者目前已承認入境走私水貨，治安警察局初步決定禁止她入境一年。

黃少澤表示，涉事女患者利用探親證入境及走私水貨，當局故有依據、有條件禁止她入境，黃形容此是較重處罰，當局亦將加大力度對同類人士採取相應處罰。澳門海關亦已與內地部門密切溝通，依法截查及打擊有關違法活動。他又承認，無必要人士不斷通關造成疫情傳播，導致口岸檢疫出現漏洞。

至於澳門已禁止外國旅客入境近兩年，黃少澤表示，因澳門經濟靠旅遊業，希望更多旅客來澳門，但若疫情無緩和則難以開放。他提到，現時鄰近地區、全球多國及地區的確診數字相當高，又以香港醫療系統承受不到為例，若疫情不穩定的情況下，開放通關對澳門的風險非常高。

黃少澤又提到，「澳車北上」經交通事務局統籌下，目前進度不錯，開放條件亦已具備。不過，由於香港疫情嚴重，推行方面或會延遲，他認為需在各地疫情緩和的安全情況下，相信可盡快推進。