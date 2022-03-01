認恐嚇脅迫16歲少女賣淫　3女子判囚6至22個月

被朋友慫恿當「兼職女友」賣淫的16歲少女，高峰期曾兩天接客8次，「朋友」則與2名女經紀抽佣獲利。少女下海個多星期後表示身體不堪負荷欲退出，即被要挾公開其性交片段，要求少女交出逾3萬港元。她報警揭發事件，後驗身確認染上性病。3名涉案女子於去年承認勒索、控制另一人使該人賣淫、及依靠他人賣淫收入維生等罪。法官譚思樂今（1日）午判處3人即時監禁6至22個月。法官指案件雖不涉及對事主使用暴力，但考慮到事主年僅16歲，法庭仍須判處阻嚇性刑罰。

本案為區域法院案件，但今天安排在荃灣法院處理。3名被告依次為21歲售貨員黃貝兒（又名黃科恩）、23歲診所護士石素斯及22歲美甲師陳映貝。黃承認於2020年5月8日至10日，明知而完全或部分依靠X賣淫的收入維生。石和陳則承認於2020年5月8日至15日期間控制、指示或影響X，目的在於使X賣淫；及於5月15日至16日以恫嚇方式，不當地要求X交出3.34萬港元。其中黃及石早前均懷孕，獲准保釋候判。

被告黃貝兒今天透過代表大律師再求情，指自己產子後患產後抑鬱，並有長期心臟問題，希望法官考慮緩刑。惟法官認為懲教署能安排合適的醫療照顧，而鑑於控罪及案情嚴重，即時監禁是唯一合適的判刑。法官念及黃在案中角色次要，僅有小量金錢得益，犯案時間短及沒有剝削事主X的情況，故判監6個月。被告石素斯及陳映貝所涉罪行較為嚴重，雖然兩人沒有對X使用暴力，法庭亦無法證據判斷誰是案中主腦，但考慮到X年僅16歲，法庭須判處阻嚇性刑罰。最終，石被判監22個月；而陳被落案起訴後，曾錄取口供指證其餘2人，法官認為對控方案情有少少協助，遂酌情減刑，判她監禁20個月。

案情指，X於2019年認識黃貝兒，於2020年5月3日，當時16歲的X嘗試向黃借錢，黃提議X做「兼職女友」。其後黃開設了WhatsApp群組，成員包括黃、X及石素斯。其後在屯門一間酒店內，石及陳映貝為X拍攝相片，開設Telegram帳戶替X接客，亦會為X安排車輛接送，到賓館為嫖客提供性服務，X會向嫖客收取2600港元，事後須立即交給石和陳，X每次會獲得1000港元報酬，黃則會獲得200港元佣金。

2020年5月8日，X服務了5名嫖客；5月10日，X又再服務了3名嫖客。惟X其後感到不適及拒絕接客，石及陳透過WhatsApp威脅X繼續接客，否則須賠償，不然兩人會在深水埗及元朗張貼X的海報，又指有嫖客錄下了X的性交片段。石於5月15日向X指「十二點見唔到條數你真係等出post」，翌日又要求X交出3.34萬港元。陳則指X「開工兩日食我哋1800蚊飯」，要求X交還所有錢；兩人又聲稱會找上X家中。X將事件透露給朋友及接觸社工，最終報警求助；黃及陳均在警誡下作出招認。

案件編號：DCCC 1045/2020