教育局撥7000萬元　助幼稚園等學校檢測通風購淨化機

新冠肺炎疫情肆虐全港，教育局今日(3月1日)發通函，公布向參加幼稚園教育計劃的幼稚園、直資學校及按位津貼學校，提供有關協助學校優化校舍通風狀況的一筆過津貼，涉及總額約7,000萬港元。有關幼稚園會於本月內獲發放該筆津貼，直資學校及按位津貼學校則可按學校的實際開支向教育局提出申請，有關津貼會盡快發放予學校。

教育局指，為協助幼稚園為校舍進行通風檢測，並因應檢測結果及建議採取適當的措施，將為所有參加幼稚園教育計劃的幼稚園，提供一筆過「通風檢測服務津貼」及「購買空氣淨化機津貼」，以減輕他們財政負擔。每間幼稚園可獲一筆過上限為1.5萬港元的津貼，以採購專業服務，為校舍進行通風檢測。

教育局指，如經檢測後建議的改善措施未能於短期內完成，學校須盡快設置符合相關規格的空氣淨化機，及早改善學校室內的通風狀況。66名或以下半日制學生(1名全日制學生作2名半日制學生計算)的幼稚園可獲2萬港元津貼，而67名或以上學生的幼稚園可獲3.5萬港元津貼。

直資學校及按位津貼學校方面，教育局會根據學校的實際支出，向每間學校提供一筆過上限為40萬港元的津貼，以採購通風檢測服務及進行所需優化措施，例如加裝抽氣扇、採購空氣淨化機或進行其他小型改善工程，以符合註冊承辦商所建議的通風要求。

教育局又建議沒有參加幼稚園教育計劃的幼稚園及私立學校參考有關做法，進行通風檢測及採取適當跟進措施。另外，局方已完成資助學校的通風檢測並陸續跟進所需的優化措施，以及在官立學校陸續開展通風檢測及相關工程。