政Whats噏：押後特首選舉委員會人數超額　議員入會抽籤靠彩數

上屆立法會通過修訂《議事規則》，包括限制委員會人數，法案委員會同埋事務委員會分別最多有15人及20人，而每名議員最多加入6個委員會等。人數少咗，好多議員都未必入到心儀嘅委員會。咁啱近日《緊急情況(選舉日期)(第六任行政長官)規例》小組委員會開放畀議員報名，但就有成21個議員報名，比人數上限多出6個，入唔入到要靠彩數喇！

立法會秘書處指，截至今日(1日)下晝5點，合共有21名議員已示明加入小組委員會，較小組委員會委員人數上限多出6人，而根據《內務守則》，使用指定配額示明加入小組委員會嘅9個議員會先獲分配席位，其餘12個議員就會納入超額名單，要用抽籤嚟決定小組委員嘅席位分配喇。

使用指定配額、必入委員會嘅9個議員有張宇人、麥美娟、盧偉國、謝偉銓、李浩然、林琳等人。秘書處後來其後發布最終名單，以個人身份加入嘅狄志遠、吳傑莊、林哲玄及林新強等人都成為委員喎。而喺等待抽籤結果嘅葉劉淑儀、何君堯、吳秋北等議員就無緣加入小組委員會喇。

本屆立法會議員人數增加，委員會嘅加入方式都出現新機制，議員需要提交自組名單，名單喺整個會期有效，或可選擇繼續以個別議員身份參與委員會。如果加入人數超過指明上限，就要優先分配畀分組名單，先會輪到個別議員。換言之，無加入自組名單、以個別議員身份喺立法會中較為「蝕底」，人數眾多嘅自組名單或許可以有更大嘅「話語權」。