各區湧現搶購快速檢測包潮　商戶日賣5萬個檢測包

本港近日均錄得過萬宗確診，反映新冠肺炎疫情嚴峻。不少市民為求「自保」，自費購買快速檢測包，導致多區湧現搶購潮，其中深水埗多個商店出現人龍。有市民大肆買入過百個檢測包，並指會分給朋友及家人使用，務求安心。有商戶日賣5萬個檢測包，至今已售出約30萬個檢測包。

搶購檢測包潮持續，至今仍未消停。東網記者今日(3月1日)巡視深水埗區，發現不少原售賣電子零件的店舖都改賣檢測包，並以低於市價出售，平均約20港元1包。市民何女士一口氣買入50包檢測包，她表示公司有急切需要，故前來購買供同事使用。

另一市民張女士則購入約百個檢測包，她指主要幫朋友及家人購買，並說會讓家中長者及幼童作檢測，有需要時可自我隔離。她又指，購買前曾貨比三家，認為深水埗售賣的最便宜且有現貨，故前來光顧。

售賣檢測包的店主陸生說，自己從事電子生意10多年，因應疫情，電子零件生意大跌，故近期轉售檢測包及酒精等防疫產品。他說，平均日賣5萬個檢測包，近期已售出約30萬個檢測包，每個利潤均只有數港元，用作應付租金及員工薪金。他指，隨着確診數字增加，檢測包成本亦增加，目前售賣100港元5個檢測包，已盡量惠及市民，盼未來能夠再降低售價，疫情亦能盡早消退。