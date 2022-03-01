勞工處2辦事處　社署2家庭服務中心　公務員診所明起閉門消毒

勞工處今日(1日)表示，勞資關係科沙田及大埔辦事處因有一名職員感染新冠肺炎，該辦事處服務櫃檯會於明日(2日)暫停服務，以便該辦事處進行清潔消毒工作。

中招的職員在沙田上禾輋路一號沙田政府合署3樓上班，今日仍有上班，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。勞工處會為該辦事處進行全面清潔消毒，辦事處所有職員亦會接受檢測。已預約服務的市民將獲個別通知預約安排。

衞生署一名護士新冠病毒檢測中招，轄下香港公務員診所明日(2日)須關閉以進行徹底清潔和消毒。診所正聯絡已預約的人士另作服務安排。該名護士最近一次當值日期為2月28日，於工作時有佩戴適當的個人防護裝備。

社署北青衣綜合家庭服務中心及西柴灣綜合家庭服務中心出現確診及或快速抗原檢測驗出病毒，兩個辦事處須暫時關閉，直至另行通告。北青衣綜合家庭服務中心的患者為一名助理社會工作主任，最近一次上班日期為2月28日。他工作時一直有佩戴口罩，於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。兩個辦事處已安排為相關地方進行清潔消毒工作。