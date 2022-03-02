受母親薰陶立志做護士　稱照顧新生命有意義

香港中文大學專業進修學院健康護理高級文憑課程學生嚴彩華，在任職醫護行業的母親薰陶下成長，自小立志成為白衣天使。嚴彩華自高中以來，積極參與義工服務，一顆助人的心讓她獲頒香港房屋協會獎學金。

嚴彩華自幼對醫護工作有濃厚興趣，高中亦選修「健康管理與社會關懷科」。她中四開始做義工，例如「生命守門員」計劃，服務有自殺傾向的長者。去年，她透過香港中文大學賽馬會瞳心護眼計劃，協助學童視力檢查。本着「一試無妨」的心態申請獎學金，最後獲選令她深感榮幸，相信義工經驗讓她能在芸芸申請人中脫穎而出。

入讀健康護理高級文憑課程一年多以來，嚴彩華透過護理實習課掌握專業護理技巧，更慶幸在第五波疫情爆發前完成首次實習。實習工作不僅讓她有機會在真實的院舍中學以致用，更令她切實體會護士的職責與意義，她說：「最深刻的是目睹一位剛出院的院友，突然出現事故，要搶救，那一刻，我深切地感到護士的意義與使命所在，投身護士行列的決心亦更堅定！」

即將畢業的她正積極報讀大學學士課程，冀入讀心儀的護理學學士課程，成為兒科或產科護士，因為「照顧新生命分外有意義！」

「香港房屋協會獎助學金」為修讀房屋或長者服務相關課程的學生而設，今年共有5位健康護理高級文憑課程學生獲獎。獎學金得獎同學包括陳文諾、施嘉雯及嚴彩華，助學金得獎同學包括包錦浩和蘇美琪。