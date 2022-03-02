東方日報A1：港大專家預料　430萬人中招

疫情一爆不可收拾，本港昨單日再增超過3.2萬宗確診個案，但香港大學醫學院最新估算卻顯示，本港社區已潛藏逾百萬宗感染個案，截至2月28日的第5波爆發兩個月為止，香港已有170萬人中招，平均每4.35人便有一人染疫！短期內若沒有針對性措施出台，估計4月底總感染人數更會高達430萬人，佔全港人口58%，屆時死亡人數將多達4,645人。港大預計未來一周是疫情爆發的頂峰，港人深受疫情及各種收緊禁聚設施折磨，人心惶惶下連日搶購防疫藥物、檢測劑甚至恐封城而大搶糧，亂象處處，港府抗疫團隊卻視若無睹，束手無策，任由謠言禍港，香江失序堪比被戰火蹂躪的烏克蘭。

全民檢測或封城的傳言令香港十分動盪，超市、街市擠滿搶購、儲糧的市民，政府至今只稱適當時候會宣布措施，現正細化方案，期間會聆聽不同意見，再視乎社會實際情況做決定，明白市民很想及早知道安排細節，政府有決定之後會盡早公布，呼籲市民現階段毋須作出太多猜測，或者做太多不必要的動作。昨日晚上，政府才發新聞稿籲市民勿被別有用心的謠傳誤導，強調全民檢測不會影響金融業運作，市民亦可出外購買食物和必需品、出外求醫等，毋須恐慌，搶購和囤積。

有傳全民強檢會在本月中下旬舉行，昨晚再有消息會在本月26日至4月3日之間，當局計劃9日內強檢3次，就禁足措施，坊間亦是傳言多多，禁足7天、5天均有一說，專家、所謂消息亦有各種版本。對於全民檢測的時間，港大提倡應推遲至4月中下旬，因為目前社區太多個案，若隔離治療設施不足，太早推行全民檢測反而適得其反，但4月中下旬則可以最大化全民檢測的效益，截斷社區中的傳播鏈，達致真正清零。

港大醫學院的推算顯示，截至2月28日，本港有170萬人已經感染新冠肺炎，以學術推斷的「置信區間」（Confidence interval）為32萬至286萬人。於未來一周，疫情會達到頂峰，每日新增約18萬人感染，「置信區間」為3.6萬至26萬。報告病例日增約3.5萬，「置信區間」為9,985至4.6萬，並於3月中逐步回落。

港大的推算與政府掌握及公布的數據有極大落差，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，昨日新增32,597宗確診個案，其中有5宗為輸入個案，總確診人數直逼24萬，只佔港大推算的170萬人的14%。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業則公布，前日再多117名患者死亡，再多55人於2月23至27日期間死亡，屬滯後公布。歐表示，當局正積極籌備全民檢測，但細節未有定論，建議自覺有風險的市民，盡快檢測，毋須等待全民檢測推出。

港大警告，如果短期內未能紓緩醫療系統的龐大壓力，安老院舍長者的疫苗接種率不能快速提高，新型口服抗病毒藥，例如輝瑞的 Paxlovid 或默沙東的 molnupiravir無法馬上廣泛應用，置信區間為46至184。疫情持續到4月末時，累計的死亡人數將達4,645，置信區間為3,143至5,568。由於疫情急速變化，上述預測數字都須考慮置信區間。

港大續指，如果於4月前放寬公共衞生及社交距離措施，疫情將會再度拾級而上。若在4月尾之前都未能完全清除社區中的病毒，社交距離措施需要維持一定程度，至少需要減低日常社交接觸水平35%，不然感染數字將會攀升。但是以目前的情況看來，現有的措施可以減低接觸水平約70%。

因此，港大建議延遲全民檢測的開始時間至4月中下旬，到時人群中的感染人數處於非常低的水平，可以最大化全民檢測的效益，截斷社區中的傳播鏈，達致真正清零。在感染數字居高不下，又缺乏合適的隔離和治療設施，太早推行全民檢測可能適得其反，也會影響大眾的接受和配合。

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