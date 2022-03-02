中大醫科畢業生夥慈善機構辦免費視像診症　助低收入人士抗疫

新冠肺炎確診個案與日俱增，不少確診者未能獲得適切治療。一群從香港中文大學畢業的醫科生及醫學生，與本地慈善機構及科創機構合作，為確診者提供支援，包括免費遙距視像醫生診症、藥物及抗疫物資上門速遞等等。機構期望可盡快招募足夠人手及資金，盡快於今年4、5月提供服務。

一群從中大畢業的醫科生及醫學生，與本地慈善機構關愛社會醫生聯會，以及本地科創機構「森度醫學」合作進行「關愛社會醫生聯會—醫心到家抗疫行動」的服務，為低收入人士提供免費遙距視像診症。

聯會行政總裁馬光健表示，由於視像診症的收費並非人人負擔得起，因此計劃為低收入人士，以及在疫情期間謹守工作崗位，例如物流、清潔、保安及建築業人士，讓他們可以獲得診症，以及其他的抗疫支援。

馬光健期望招募的醫護人手「愈多愈好」，並冀獲得善心人士捐助以推行有關計劃。他又指，現時聯會收到約300份由善長人翁捐贈的抗疫物資，將會在本周透過非牟利團體派發予有需要人士。