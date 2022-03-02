專業服務協進支援計劃接受新申請　最高資助額300萬

商務及經濟發展局轄下的專業服務協進支援計劃，展開新一輪撥款申請，歡迎專業團體、工商組織及研究院所等非分配利潤機構提交建議項目，截止日期為5月31日。該計劃下每個獲批項目的最高資助額，為合資格項目成本總額的90%或300萬港元，以較低者為準。

商經局表示，為數2億港元的支援計劃，旨在資助由業界主導的非牟利項目，以加強本港專業服務行業與境外同業的交流和合作、推動相關宣傳活動，以及提高本港專業服務水平和對外競爭力。

支援計劃涵蓋的專業服務行業眾多，包括會計、法律及爭議解決、建築、工程、醫療、資訊及通訊科技、設計，以及技術測試及分析等服務，不論個別或跨界別專業服務項目均可申請資助。

推行項目的直接開支均可獲得資助，例如人手、活動場地及布置費用、製作及推廣費用、相關項目工作人員及積極參加者在香港以外的交通及住宿費用等；亦會資助香港境外舉行並為期較長的專業實習或見習計劃，參加人士的交通費和住宿費亦可獲資助。

截至2月底，約80個不同項目已獲得支援計劃資助，在香港及以外地方舉辦的活動，包括提升本地專業人士水平的項目，例如培訓課程、工作坊及考察團；展示本港專業服務行業優勢的外展及推廣活動，例如路演、推介會及參加外地展覽；加強本港專業人士與境外相類行業互動聯繫的交流活動，例如外訪活動及本地舉辦的國際會議和專題講座；對香港專業服務具潛力的境外市場進行調查，以至為專業人士制訂良好做法指引和手冊等。