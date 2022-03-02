過海段年中通車　12東鐵綫車站換站名書法字　九龍塘站先變身

港鐵沙中綫項目下，現時東鐵綫將於紅磡站伸延過海至金鐘站，過海段定於今年中通車。港鐵決定美化現有東鐵綫車站月台，將旺角東站至羅湖站、落馬洲站共12個車站「大翻新」，摒棄已沿用十多年的融入大自然設計，改為配合其餘綫路，加入標誌性的馬賽克圖案、重寫書法字站名，並在牆身添上歷史圖片、獨特地標圖案等，務求令乘客耳目一新。市民由今日起可逐漸見到各站換上新裝，「打頭陣」變身的是九龍塘站。

港鐵署理總建築經理(工程設計)鄭珏慧表示，為令東鐵綫設計與其他線路更為一體，新外觀注入港鐵車站3大元素，包括加強車站主體顏色及配上對比色，除令居民更容易用顏色辨認車站，撞色亦可直覺提示乘客轉角位、出口等處；加入深入民心的馬賽克圖案，配搭不同線條、比例，增添趣味及令乘客感覺更親切；邀請包辦港鐵毛筆站名的退休港鐵建築師區傑棠，揮毫重寫站名。

港鐵亦為每個站加入馬實克設計地標圖像，並度身訂造獨特圖案，以及在羅湖站、落馬洲站以外的10個東鐵綫車站展示歷史圖片。鄭以九龍塘站為例，該站以又一城及香港城市大學作地標，而獨特圖像是一個衞星發射器，代表九龍塘一帶曾經電視台及電台林立，有「五台山」之稱，冀市民看到後「(對地方)有多少少歸屬感」；至於歷史圖片，則是一張攝於1983年早期電氣化火車駛經該站的相片。

被問到翻新是否為抹走舊九鐵痕迹，鄭表示有保留東鐵綫元素，例如廣派人手尋找歷史圖片作展示，概念上就是為保育此百年鐵路。鄭稱屆時圖片上有二維碼，市民掃碼後可在港鐵的流動應用程式，閱讀車站歷史介紹，並正為弱視者製作聲音導航。

工程主要使用特製牆紙更改外觀，預計今年5月底竣工，資金來自港鐵每年約100億的鐵路維修預算。鄭補充指港鐵在今年初開始，便陸續改善上述車站的候車環境，包括將支柱及喉管重新髹漆、更換殘舊的月台地面標示、添置LED光管增強月台照明，以及加強維護通風系統等。