Lalamove撐你撐中小企 無限換領過百商戶優惠
2022年03月02日 09:00
東網電視更多新聞短片
疫情持續影響各行各業，中小企要在「疫」境求存必須靈活多變。即時送貨平台Lalamove由即日起推出「Lalamove撐你撐中小企」活動，為受疫情影響的中小企提供免費推廣渠道，開放平台讓商戶免費上架獨家抗疫優惠。用戶只要透過Lalamove app獎賞頁面登記成為會員，即可換領超過150間商戶高達65折購物優惠，並可無限次使用，讓用戶留家消費享受優惠，同時可以為中小企帶動商機！
今次計劃將有更多商戶陸續加入擴大優惠圈，這些商店遍及不同範疇，包括餐飲美酒、美食到會、生活百貨、運動用品、電子產品及潮流衣飾等，提供介乎65折至95折的獨家優惠。
即睇精選商戶折扣：
必備抗疫物資
• MCR3HK 口罩類產品9折優惠 https://mcr3hk.boutir.com/
• 傳承醫療有限公司 門市85折優惠 https://www.medscarehk.com/
靚料食材精選
• 怡紅院火鍋料理 限定優惠套餐 (餐單連結：https://bit.ly/3BKfxeU)
• 牛歡喜 門市購買套餐送一口和牛一份 (價值$68) https://happywagyu.myshopify.com
食品鮮果
• 榴槤貴族 95折優惠 https://www.mrdurianhk.com/
• 菓匠 9折優惠 https://www.facebook.com/Fruitashk/
親子恩物
• MYBY Shopping Mall 9折優惠 https://www.myby.store
• Paw Paw Kids 環球團購 任何網上消費享9折優惠 https://pawpawkids.store/
電子產品
• Gadget C 9折優惠 https://gadgetc.net/
• Phone Square 購物滿$300或以上可享9折優惠 https://www.facebook.com/FunBabyy
由即日起，大家可到活動網頁即時瀏覽眾多商戶優惠，而Lalamove用戶只要開啟Lalamove手機應用程式，在欄目中點選「獎賞」跳到相關優惠界面並按「立即換領」，即可免費換領「撐中小企優惠」電子優惠券。
用戶只要安坐家中網購，在網店落單時輸入所兌換的優惠碼即可享用優惠。若親臨門市選購，亦可出示優惠券頁面以換取指定折扣優惠。不同商戶的折扣優惠不一，詳情可瀏覽活動網頁了解。至於參與計劃的中小企，則可利用Lalamove平台宣傳推廣及送貨服務，繼續為留家的消費者送上產品和服務，歡迎有興趣參與計劃的商戶登記。
除了足不出戶便可在網上以優惠價選購所需產品外，用戶更可用Lalamove極速送貨，以優惠碼「LALASUPPORT」兌換運費折扣優惠券，新舊用戶call任何車型送貨即減高達港幣20元。而在2月14至3月15日期間，即使並非在上述提供優惠的商戶消費，市民亦可以用「LALASUPPORT」優惠碼兌換優惠，新用戶可獲1張20元優惠券，現有用戶則獲1張10元優惠券。
完整優惠商戶名單： https://bit.ly/35r0JG2
一齊以行動支持中小企，開App換領優惠 https://bit.ly/LLMLty
帶興趣參與計劃的中小企可以提交登記表格： https://bit.ly/3gzRe9R