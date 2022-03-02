Lalamove撐你撐中小企　無限換領過百商戶優惠

疫情持續影響各行各業，中小企要在「疫」境求存必須靈活多變。即時送貨平台Lalamove由即日起推出「Lalamove撐你撐中小企」活動，為受疫情影響的中小企提供免費推廣渠道，開放平台讓商戶免費上架獨家抗疫優惠。用戶只要透過Lalamove app獎賞頁面登記成為會員，即可換領超過150間商戶高達65折購物優惠，並可無限次使用，讓用戶留家消費享受優惠，同時可以為中小企帶動商機！

今次計劃將有更多商戶陸續加入擴大優惠圈，這些商店遍及不同範疇，包括餐飲美酒、美食到會、生活百貨、運動用品、電子產品及潮流衣飾等，提供介乎65折至95折的獨家優惠。

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電子產品

由即日起，大家可到活動網頁即時瀏覽眾多商戶優惠，而Lalamove用戶只要開啟Lalamove手機應用程式，在欄目中點選「獎賞」跳到相關優惠界面並按「立即換領」，即可免費換領「撐中小企優惠」電子優惠券。

用戶只要安坐家中網購，在網店落單時輸入所兌換的優惠碼即可享用優惠。若親臨門市選購，亦可出示優惠券頁面以換取指定折扣優惠。不同商戶的折扣優惠不一，詳情可瀏覽活動網頁了解。至於參與計劃的中小企，則可利用Lalamove平台宣傳推廣及送貨服務，繼續為留家的消費者送上產品和服務，歡迎有興趣參與計劃的商戶登記。

除了足不出戶便可在網上以優惠價選購所需產品外，用戶更可用Lalamove極速送貨，以優惠碼「LALASUPPORT」兌換運費折扣優惠券，新舊用戶call任何車型送貨即減高達港幣20元。而在2月14至3月15日期間，即使並非在上述提供優惠的商戶消費，市民亦可以用「LALASUPPORT」優惠碼兌換優惠，新用戶可獲1張20元優惠券，現有用戶則獲1張10元優惠券。