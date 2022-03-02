超市貨架持續被清空　市民轉陣排隊買鮮肉及抗疫物資

疫情嚴峻，有消息指港府初步擬本月下旬進行全民檢測，令坊間人心惶惶。大量市民憂心禁足在即，於市面多間超市及藥房採購糧食及抗疫日用品，超市貨架常被清空、市民瘋搶新冠快速測試劑及中成藥「連花清瘟膠囊」的景象已屢見不鮮。有網民笑言市民一窩鋒搶購，令香港現況彷如戰亂國家。為了解市況，東網記者今(3月2日)走訪超市，眼見不少貨架依然空空如也，有職員解釋因為返貨速度，遠遜於市民瘋搶速度。

早前已有超市及貿易商多次表明本港食材存貨充足，呼籲市民理性選購，記者走到位於銅鑼灣及灣仔的多間連鎖超市巡視，發現除了米、食油及罐頭仍有存貨可售外，超市內蔬果、雞蛋、麵包、即食麵及新鮮及急凍肉類的貨架卻早已被清空。有職員私下表示由於市民瘋搶速度太快，根本無足夠人手可以立即向全港各區的超市及時補貨。

超市缺貨，有市民將購買陣地轉而至鮮肉檔或凍肉店，令店內外均人頭湧湧，位於灣仔灣仔道專售新鮮豬肉的肉檔，有超過20名市民排隊等候買肉，有市民指已經排隊超過20分鐘，估計大家都怕禁足，打算提早買多些鮮肉，存放於家中冰格。記者亦走到附近菜檔巡視，發現菜價仍然居高不下，以一斤菜心為例，卻售35港元，與一快餐價錢相若，對不少基層市民來說，實難以負擔。

此外，報稱對抗疫有療效的連花清瘟膠囊及新冠快速測試劑亦是市民近日瘋搶目標。在銅鑼灣有門外排滿了人龍的藥房需採取限買措施，每人限購2盒連花清瘟膠囊。至於觀塘物華街藥房，仍有不少人排隊購買新冠快速測試劑及其他抗疫用品。

香港連日的搶購潮不時被網民所取笑，笑言市民一窩鋒搶購、「恐懼性消費」，令香港現況彷如戰亂國家；「疫情下，家品店、超市最好生意」。