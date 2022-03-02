公院退燒藥使用量急增近10倍　崔俊明提醒市民小心用藥

新冠患者逼爆公立醫院，藥物使用量亦隨之上升。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今日(2日)在電台節目表示，公院的退燒藥物供應充足，整體使用量較平時增7至10倍。崔指目前治療新冠患者的2款藥物，均適合未打針的輕度至中度病情的病人。不過，患者必須服完5日療程，否則會有抗藥性，或會令病毒變種；認為當局起碼要採購過萬個療程的新型口服藥物。

崔俊明指，現時公立醫院的退燒藥物供應足夠，使用量整體上較平時升約7至10倍，提醒市民要小心用藥，尤其懷孕或餵母乳婦女，最好先諮詢藥劑師。對於有市民搶購感冒藥，他指感冒藥有「撲熱息痛」成分，只可退燒止痛，但不可消炎；而止痛藥的「布洛芬」成分便可消炎，惟藥物需在藥劑師監管下出售。他又不建議16歲以下人士，長期同時服用2種藥物，但短期內可同時服用加快退燒。若有需要的市民未能買藥，宜多飲水、沖暖水涼降溫，以紓緩病情。

至於本港目前有的2款新冠藥物，崔表示適合未打針、病情輕度至中度的較高風險患者，例如肥胖人士、糖尿病患者和長者。輝瑞口服藥可減低約89%住院及死亡風險，而默沙東口服藥僅有約30%。他又強調以上藥物必須服完5日療程，每日2次，期間不能停藥，否則會有抗藥性，甚至令病毒變種。他又認為醫管局至少要購買過萬劑的新冠藥物療程，予進行民檢測後找到的輕度至中度感染病人。