內地屠宰員抵港　業界指運輸人手大減8成　無助恢復鮮肉供應

上水屠房及荃灣屠房早前有多人染疫導致人手不足，政府遂與內地商議安排調遣內地屠宰員來港，及早恢復屠房正常運作。據了解，約38名內地屠宰員今日(3月2日)抵港。不過，有豬肉商會代表認為，即使內地屠宰員來港支援亦無助恢復鮮肉供應，因為受阻於疫情，運輸人手大減8成，根本無足夠將鮮豬肉運出市面。食品委員會亦指現時運輸物流甚至是店舖內的人手都出現短缺，儘管供港物資充裕，亦未能及時上貨，呼籲市民不要搶購。

香港豬肉行總商會理事長許偉堅今表示，上水屠房爆疫，故於上周六(26日)已暫停運作，但估計在「內地救兵」協助下，預料上水屠房已停運的兩條生產線可恢復一半運作。

不過，許補充即使屠宰人手充裕，但因整個生產線是一環扣一環，近日運輸業界及買手亦有超過200多人染疫，令相關人手大減8成，相信鮮活豬距離恢復正常供應還需一段日子。他又透露，現時運輸人手只夠應付港島約超過200個派送點，至於派送至九龍及新界區的人手，仍在協調中。問及鮮活豬價的影響，許指由於目前僅有荃灣屠房有限度運作，供應量大減，相信會有肉檔囤貨自居，市民恐怕要「捱貴豬」一段時間。

香港食品委員會主席吳永恩於電台節目表示因上水屠房停運，新鮮豬肉供應雖會減少，不過已增加冰鮮豬肉供應。對於多間超市多個貨架呈清空景象，他相信是由於運輸物流甚至是店舖內的人手短缺，未能及時上貨所致，強調目前整體供港貨品數量充足，市民無必要搶購物資。