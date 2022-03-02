港大中大聯合研究發現吸煙增染疫風險　倡戒煙服務配合抗疫

港大醫學院公共衞生學院及中大醫學院聯合研究發現，吸煙人士患上新冠肺炎的風險會增加19%，患上重症的風險亦會增加48%，料戒煙服務能減少社區中的新冠肺炎個案。有關研究文章已於知名的同行評審藥物濫用期刊《Addiction》發表。

過往曾有研究探討吸煙與染疫風險的關係，但觀察性研究受混雜性因素、研究設計等因素影響，導致結果顯示不一；基因研究則指吸煙與患上嚴重新冠肺炎的風險有關。不過，研究團隊認為，現時大多數個案都屬輕微程度，而吸煙會否增加相關風險，目前尚未有定論。由於香港戒煙服務完善，了解吸煙與患上新冠肺炎風險之間的關係，可有助探討戒煙服務是否能夠減少社區中的新冠肺炎個案。

研究團隊利用孟德爾隨機化方法（Mendelian randomisation），以過去基因研究（N=462,690）中的吸煙相關基因數據「終生吸煙指數」──吸煙行為紀錄例如吸煙分量、吸煙時數及何時開始吸煙，以及來自人類新冠肺炎基因組關聯研究的大型基因摘要數據（N<=2,586,691），分析吸煙與患上新冠肺炎風險之間的關係。

結果顯示，當終生吸煙指數增加，即一個人一生中的吸煙行為較嚴重時，患上新冠肺炎（包括輕微及嚴重肺炎病徵）的風險會增加19%，患上嚴重新冠肺炎的風險亦會增加48%。

港大醫學院公共衞生學院流行病和生物統計學助理教授歐陽兆倫博士表示，有關研究有效證明吸煙會增加患新冠肺炎的風險，可見戒煙的重要性。歐陽兆倫強調吸煙與新冠肺炎的關係，或有助鼓勵戒煙，及降低市民吸煙的意欲，這不但能夠減少社區內的新冠肺炎個案，還可改善整體人口健康，尤其是由吸煙引起的疾病，例如心血管疾病和癌症。