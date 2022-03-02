兩歲或以下幼童入院佔40%　嚴重者抽搐逾30分鐘

第5波新冠染疫人數日創新高，醫院管理局發現兒童入院數字中，兩歲或以下的幼童佔比例最高，佔入院兒童約40%，而嚴重兒童患者會出現嚴重抽搐超過30分鐘、失去知覺或出現嚴重呼吸困難。兒童傳染病科顧問醫生呼籲，家長若發現病童呼吸急促、嘈雜的呼吸、嘴唇發紫、連續4至5天發燒時，便需立即將兒童送院。

醫院管理局今日（2日）公布，自今波疫情以來截至周一（2月28日），入院的確診兒童個案的徵狀、病情等資料的初步分析，發現入院的1939名17歲或以下兒童中，有781名為兩歲或以下的幼童，佔約40%，比例最高，而當中有30名幼童需入住深切治療部，佔該年齡層兒童的3.84%。其次入院多的年齡層為5至11歲，有約366人。

他們又發現，絕大多數兒童患者病情輕微，太多數於7至10天內康復，嚴重個案則出現嚴重抽搐超過30分鐘和失去知覺，或出現嚴重呼吸困難。瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華表示，家長若發現病童呼吸急促、嘈雜的呼吸、嘴唇發紫、心口痛、心跳加速、神智突然變差或模糊、有抽筋迹象、持續發高燒、嘔吐或進食困難等徵狀出現，便要立即送院。