政府周五刊憲差餉商業登記費減免　交立會先訂後審

港府早前在2022/23年度《政府財政預算案》，指因應目前的經濟環境及疫情，建議一次性的差餉寬減及商業登記費寬免措施，將於本周五(4日)刊憲，並於3月16日提交立法會，進行先訂立後審議的程序。

有關建議是寬減2022/23年度4季的差餉，當中首兩季住宅物業單位以每戶每季1500港元為上限，其後兩季以每戶每季1000港元為上限。非住宅物業單位首兩季以每戶每季5000港元為上限；其後兩季則以每戶每季2000港元為上限。建議的差餉寬減措施將惠及約342萬個須繳交差餉的物業。約63%及39%的住宅物業差餉繳納人，以及74%及49%的非住宅物業差餉繳納人將分別在2022/23年度的首兩季及其後兩季無須繳交差餉，而政府收入減少約151億港元。

至於建議寬免下年度的商業登記費和分行登記費，則旨在疫情不明朗之際協助企業降低營運成本，將由下年度期間生效的商業登記證和分行登記證，其應繳費用可分別獲減免2,000港元及73港元，將惠及150萬業務經營者，政府收入會減少30億港元。