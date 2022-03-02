進庭拒出示身份證　律師阻差罪成判監7天

去年3月西九龍法院處理民主派47人涉違反《港區國安法》提訊至凌晨，當晚一名律師要求進入法院時，因涉阻差辦公被捕。涉案律師否認控罪，經審訊被裁定罪名成立，今日（2日）於西九龍裁判法院被判監7天。裁判官鄭念慈直指被告身為律師，知法犯法，存心為難警方，適宜判監。被告於判刑後申請保釋等候上訴，獲准以3萬港元擔保外出。

34歲被告丘律邦，被控於2021年3月1日在西九龍法院大樓外，故意阻撓在正當執行職務的警務人員。他原本另被控未能在規定下出示身份證及拒絕服從警員命令罪，惟2罪後獲控方不提證供起訴。控方證供指警方在案發當晚6時開始在西九龍法院外設立封鎖區，只准民主派涉違國安法案的法律代表、記者、或有旁聽門票的人士出入法院。被告當晚近9時半走入封鎖區，警方4次截停被告，要求他出示文件證明自己是律師，被告都拒絕，及表示警方無權設立封鎖區和無權查看他的證件，最終警員將他拘捕。裁判官早前裁決指，被告是全心全意為難警方，因此裁定他罪名成立。

辯方今日求情指，被告有悔意，願意履行社會服務當作補償。他的同事、社工及大學同窗都為他撰寫求情信。辯方逐指，案發當晚因為民主派涉違國安法案件的工作，被告沒有適當休息時間，情緒較平常激動，才一時犯事。被告因本案被定罪，前途受到打擊，他亦作反省，沒有重犯風險，冀法庭判處社會服務令。

裁判官判刑時指，雖然被告阻撓警員的時間不長，沒有使用暴力，但是案件性質嚴重，適宜判監。如果要判處社會服務令，首要條件是被告必須有真誠悔意，雖然報告指被告願意承擔過錯，但是客觀行為勝於言詞，被告在不認罪後受審，他於罪成後向感化官表示因為低估了法律責任才犯案。裁判官以此認為被告根本無認錯及沒有悔意，不適宜判處社會服務令，最終判罰被告即時監禁7天。

案件編號：WKCC 2907/2021