消防處為抗疫屬員提供津貼　追溯至兩年前爆疫初期

救護員每日疲於奔命應對爆炸式急升的疑似新冠染疫者召喚、協助轉移確診者及緊急召喚，但人手不足令情況雪上加霜。消防處近日為屬員提供抗疫津貼，追溯期至兩年前，要視乎當日有否接觸過確診或疑似確診者，據知每日金額102.9港元。有前線救護員認為金額不足；亦有人員指處方未向他們正式交代津貼條件，故難評論金額是否足夠，惟認為提供救護服務是他們的工作，不能與其他行業的津貼比較。

第五波疫情爆發起至昨日(1日)，共有超過390名消防處救護人員確診，另有超過500名救護人員被界定為密切接觸者，兩者共佔整體救護人員人手約三成。從中可見救護人員工作高風險之餘，人手更形短缺。

消防處近日特別為對抗新冠疫情而履行高風險職務的消防處人員增設一項新的「抗疫特別津貼」。處方發言人表示，釐定津貼金額時已考慮一籃子因素，包括辛勞和感染風險等，及參考其他工作相關津貼的金額而制訂，津貼發放亦設有追溯期至2020年1月25日。

發言人續說，申領發放津貼的條件是視乎申領人員曾否於某一更次處理懷疑或確診患者來計算，符合條件的人員會以每更為單位發放。處方會持續聆聽同事意見，並按現行機制於有需要時作檢討。

有前線救護人員指，始終處方未正式向人員公布，獲得津貼的門檻亦未清楚，故難評論金額是否足夠。被問到有意見指，即使照顧隔離院友的老人院職員都獲港府批每日500港元津貼，相較之下救護員的津貼較失色，該人員指「個人認為(津貼金額)當然愈多愈好」，因為疫情下所有救護人員都辛苦，每日承受染疫風險之餘，人手又不足，但認為不能以其他行業人士的津貼作比較，稱「始終(救護)是我們的工作」。