緩刑期內於扶手梯及女廁偷拍　維修員共囚6周

曾任職港鐵維修員的男子，去年先後在2個港鐵站的扶手電梯，以手提電話偷拍女子裙底，及後更走到酒吧女廁偷拍女職員如廁，在廁格偷拍時當場被擒。涉案維修員早前承認1項於去年10月生效的窺淫罪，及另外2項作出有違公德行為罪，今天（2日）於沙田裁判法院就上述3罪被判監4星期，他另於去年4月干犯遊蕩罪獲判緩刑，須就該罪監禁2星期，故總刑期為6星期。

被告林樂恒（39歲），他早前承認的窺淫罪指他於2021年11月10日，在大圍一間酒吧暗中拍攝X的私密部位片段。另外2項有違公德罪，則指他於同年8月12及23日，分別在旺角及九龍灣站的扶手電梯偷拍2名女子裙底片段。

署理主任裁判官張志偉判刑時表示，被告的背景、精神及心理報告均顯示，被告重犯類同控罪的風險為中至高。而被告身負緩刑令，卻仍犯下本案，已經顯示緩刑令未能阻嚇被告，故須判處即時監禁。考慮到被告坦白認罪，裁判官決定判監禁4星期。而被告在去年4月因干犯遊蕩罪而被判監2星期但准緩刑，現在亦要執行，並與本案刑期分期執行。

案情指去年11月10日，涉事酒吧一名女職員如廁時，發現有人於相連廁格下方，伸出電話且鏡頭向上。她懷疑有人偷拍，遂跑出廁所外求救。女職員後來與另一名在廁所內的女子，要求躲在該廁格內的被告走出來，及把電話讓她們檢查。被告則聲稱喝醉，及指已删除影片。酒吧經理其後報警，警方調查後，在被告電話內發現2段從高低不同角度拍攝女職員如廁的片段，亦發現被告之前曾在港鐵站內偷拍女子裙底的片段。被告警誡下稱有精神問題，及衝動犯案，已知錯並稱片段只是供自己閱覽。

案件編號 : STCC 3313/2021